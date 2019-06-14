Все проходили мимо: в столичном Гидропарке мужчина упал со скамейки и умер

Фото: kiev.informator.ua

В Киеве недалеко от станции метро Гидропарк посреди улицы умер мужчина.

Он сидел на скамейке, но внезапно упал на землю и начал хрипеть. По словам очевидцев, люди подумали, что он пьян, и не пытались оказать помощь, пишет "Информатор".

Все время мимо ходили веселые компании и не обращали внимания на то, что происходит. Также было несколько желающих заглянуть в карманы, рассказали свидетели.

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К мужчине подошли только после того, как он перестал хрипеть, однако к тому моменту он уже умер. На вид ему примерно 60 лет.

Обстоятельства и причина смерти мужчины устанавливаются.

В Киеве при загадочных обстоятельствах умер мужчина. Инцидент произошел в ночь на 13 июня. Полицейские установили, что незадолго до смерти мужчина шел по улице и странно себя вел: кричал, что его убивают и бил припаркованные авто. Прохожие вызвали полицию, а до ее приезда собственными силами усмирили дебошира.