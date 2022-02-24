Враг обстрелял Миргород и Кривой Рог

Обстрел произошел утром.

Враг обстрелял аэродром в Миргороде Полтавской области.

Обстрел произошел утром 24 февраля, около 5 часов сообщили "Суспільне".

В настоящее время ситуация в городе контролируется.

Среди гражданского населения раненых или погибших нет.

В обращении к жителям Миргорода председатель громады Сергей Соломаха сообщил, что коммунальные учреждения работают в привычном режиме.

В детсадах будут работать только дежурные группы, а школы пока закрыты. Эвакуацию в городе не планируют, но при необходимости к этому готовы.

Также Россия нанесла удары по 17-й танковой и 164-й радиотехнической бригадах Кривого Рога. Началось тление боеприпасов, возможны новые взрывы. Идет эвакуация населения из района Карачуны.