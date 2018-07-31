Врачи рассказали о состоянии чиновницы, которую облили кислотой

Управляющую делами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк облили кислотой. Фото: Херсонсике вести

Советник городского головы Херсона Екатерина Гандзюк получила химический ожог более 30% тела.

"Это волосистая часть головы, лицо, руки, ноги, передняя часть грудной клетки. Ожог левого глаза. На данный момент состояние достаточно тяжелое. Проводятся противошоковые мероприятия. Пока что состояние больной стабильное. Она в сознании. Это только начало пути лечения", – сообщил врач-анестезиолог Херсонской областной больницы Юрий Равелев, передает "Радио Свобода".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чиновницу облили кислотой

31 июля на Екатерину Гандзюк напали возле подъезда его дома. Неустановленный мужчина облил ее кислотой, сейчас она госпитализирована. Нападение на сотрудницу горсовета Херсона переквалифицировали с хулиганства на "тяжкие телесные повреждения, совершенные с целью запугивания". Дело было взято под личный контроль генерального прокурора Юрия Луценко.