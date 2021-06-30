Врача будут судить за смерть младенца. Могла его спасти

Врача будут судить, потому что не сделала кесарево сечение. Фото: pixabay.com

В Ровенской области состоится суд над 57-летним врачом. Ее обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Медик своевременно не провела роженице кесарево сечение, младенец погиб.

Трагедия произошла в 2020-м. 11 февраля в 3:25 в родильное отделение Здолбунова доставили 33-летнюю женщину на 40-й неделе беременности, у которой начались схватки, сообщают в местной полиции.

После осмотра сердцебиение плода было в пределах нормы, но уже около 6:00 замедлился. Необходимо было делать кесарево сечение. Акушер-гинеколог должен обладать всеми методами амбулаторного и стационарного лечения, в полном объеме хирургических вмешательств и оказывать быструю и неотложную медицинскую помощь больным акушерско-гинекологического профиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Младенец умер во время совместного сна с матерью

Однако ребенок умер в результате внутриутробной гипоксии плода, которая развилась из-за фетаплацентарной недостаточности. Если бы роды принимали должным способом, этого можно было избежать.

Обвиняемая не признает своей вины.

В Бережанах на Тернопольщине умерла 26-летняя Зоряна Мосёндз. Прошло сорок дней со дня ее смерти. На седьмом месяце беременности заболела коронавирусом. С сильными болями в животе ее госпитализировали в Тернопольский перинатальный центр. Медики решили ввести ее в искусственную кому, но родным об этом не сказали. Затем без согласия ей сделали кесарево сечение. После наркоза она не пришла в себя. Умерла через кровотечение. Но дочь выжила. Зоряна еще при жизни успела дать ей имя. Девочку назвали Мартой. Муж умершей долго не мог получить историю болезни жены. А когда же увидел, удивился, потому что все анализы были в норме. Почему во время кесарева сечения жена потеряла много крови, медики не объяснили.