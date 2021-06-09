Младенец умер во время совместного сна с матерью

На Ровенщине во время совместного сна с матерью умер младенец.

Трагедия произошла 8 июня в селе Могиляны. Отец мальчика в это время был на работе, сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.

"В полицию около 8:00 сообщили медики "скорой", что в селе Могиляны они констатировали смерть младенца. Следственно-оперативная группа при осмотре ребенка признаков насильственной смерти не обнаружила. 26-летняя мать объяснила, что сын спал вместе с ней в постели. Около 6:00 она покормила его, а уже ориентировочно через час мальчик, которому было 2,5 месяца, не подавал признаков жизни", - говорится в сообщении.

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По заключению врачей, смерть малыша наступила в результате механической асфиксии от закрытия рта и носа мягким предметом, случайное удушение в постели во время сна.

О семье известно, что она благополучная и характеризуется положительно, на каких учетах не состоит, на прием к врачам ходили регулярно. У супругов есть еще двое детей.

В полиции открыли уголовное производство. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит окончательную причину смерти ребенка.

В Кривом Роге Днепропетровской области мать случайно придавила младенца, с которым спала в одной постели. Ребенок погиб.