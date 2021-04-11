Мать случайно задушила младенца во время сна

В Кривом Роге мать случайно придавила младенца, с которым спала в одной постели. Фото: pixabay.com

В Кривом Роге Днепропетровской области мать случайно придавила младенца, с которым спала в одной постели.

Ребенок погиб. Трагедия произошла утром 11 апреля. Об этом сообщает one.kr.ua со ссылкой на свои источники в полиции.

Известно, что накануне мать легла спать и уложила возле себя новорожденную девочку. Утром ребенок не подавал признаков жизни, левая часть тела младенца была придавлена.

На месте происшествия работали медики и следователи. Известно, что новорожденной было чуть больше месяца.

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Факт трагедии подтвердил начальник отделе коммуникации областной полиции Анна Старчевская.

"Да, это соответствует действительности. Деталей мы не сообщаем. Это - трагедия", - сказала Старчевская, передает ТСН.ua.

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