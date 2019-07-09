Возвращались с отдыха: подробности смертельного ДТП на трассе

Под Харьковом в аварии погибла 9-летняя девочка, которая ехала в авто с семьей. Ее сестра-двойняшка и мать в тяжелом состоянии. Фото - hk.npu.gov.ua

Появились подробности о смертельной аварии, которая произошла накануне в Нововодолажском районе Харьковской области.

Супруги с двумя 9-летними дочерьми на собственном авто Renault Megane возвращалось с отдыха. 31-летний мужчина не справился с управлением из-за скользкой дороги, сообщает "Город Х" со ссылкой на собственные источники в полиции.

"В салоне находилась семья харьковчан, ехали с моря домой. Мама, папа и две 9-летние девочки-двойняшки. Одна девочка погибла сразу на месте. Вторая дочь вместе с 30-летней матерью сейчас находятся в реанимации", - сказано в сообщении.

От удара выжившего ребенка, зажало металлическими конструкциями кузова автомобиля. Спасателям пришлось извлекать ее при помощи пневматических инструментов. Сразу после ЧП медики говорили, что помимо прочих травм, девочке оторвало ногу.

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"У ребенка - закрытая черепно-мозговая травма, открытый перелом нижней трети правой голени и травматическая ампутация на уровне левой голени. У женщины - черепно-мозговая травма, ушибы лица, открытый перелом нижней трети правого плеча, перелом ребер. У мужчины физических повреждений не было", - рассказывал директор Центра экстренной медицины в Харьковской области Виктор Забашта.

По словам правоохранителей, ногу девочке удалось спасти.

"Сначала думали, что ампутация, но ногу восстановили. И руку женщине тоже удалось восстановить. Но состояние обоих очень тяжелое, выживут ли – не известно", - добавил собеседник из полиции.

Авария произошла на автодороге "Харьков-Красноград-Перещепино" около 15:00 часов 8 июля. Автомобиль Renault под управлением 31-летнего слетел с дороги и нанизался на отбойник. Погибла 9-летняя дочь водителя. Его 30-летняя жена и еще одна 9-летняя дочь получили многочисленные травмы. Их доставили в харьковскую больницу