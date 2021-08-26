Возвращались с концерта: трое друзей погибли по дороге домой

На Львовщине в аварии погибли трое друзей, которые возвращались домой с концерта. Фото: tsn.ua

На Львовщине спасают семерых людей, попавших в аварию в селе Попеля Дрогобычского района вечером 24 августа. Состояние всех тяжелое. Трое из них в реанимации. У пострадавших множественные переломы, повреждения внутренних органов.

Водитель Volkswagen Passat, 19-летний житель Борислава, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там столкнулся с Volkswagen Golf, за рулем которого был 40-летний житель того же города, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"В результате столкновения водитель Golf и двое его пассажиров в возрасте 16 и 20 лет от полученных травм скончались на месте происшествия. Телесные повреждения получили еще трое пассажиров - двое 19-летних и один 17-ти лет, жители одного из сел района - все они доставлены в больницу. Также за медицинской помощью обратились водитель Passat и трое его пассажирок - жительницы Борислава в возрасте 18, 19 и 22 лет", - рассказали полицейские.

Также установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Passat сел за руль пьяный. Он задержан. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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Компания друзей возвращалась с концерта в Бориславе домой в село. Взяли такси. В авто на большой скорости врезался легковой автомобиль.

"Они все вместе были на концерте, заказали себе такси и ехали домой, еще осталось четыре километра", - рассказывает мать пострадавшего Стефания Шифурка, передает ТСН.

Травмы получил и сам 19-летний водитель, который вылетел на встречную, и его трое пассажиров.

"Спидометр у того дурака остановился на 140. Наш Славик никогда не превышал скорость, могла быть 60 километров, он со всеми ссорился:" Чем тише едешь, тем дальше будешь", - рассказывает коллега погибшего Ярослава Марина Каблаш.

У палаты шофера сейчас конвой. Между тем на место трагедии родные погибших несут цветы и лампадки.

В Васильевском районе Запорожской области 31-летний водитель Opel Astra вылетел на встречную полосу и протаранил Mercedes-190. Тот перевернулся и загорелся. В салоне находились водитель и четверо пассажиров. Из них трое детей. все погибли