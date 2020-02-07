Возвращалась с похорон: пассажира авто прошил металлический отбойник

Фото: mk.npu.gov.ua

Под Николаевом металлический отбойник пронзил автомобиль Daewoo Nubira и убил 65-летнюю пассажира на заднем сиденье. Еще один пассажир травмировалась.

Металлическая рея отбойника прошла через лобовое стекло. Водители утверждают, что это не первая авария на этом участке дороги, потому что нет ни одного предупредительного знака о появлении отбойника, говорится в ТСН.

Погибшая вместе с дочерью и 42-летним сыном-водитель возвращалась с похорон. Когда с узкой дороги выехали на широкую трассу, то врезались в отбойник, который в темноте не заметили. Этот участок дороги опаснен, говорят в полиции. За последний год здесь произошло 5 аварий, в которых все машины врезались в отбойник. Здесь нет никаких предупредительных знаков, которые оповещали б водителей, что узкая дорога резко переходит в трассу с двумя полосами, которые разделяет металлический отбойник.

Без предупредительного знака здесь постоянно будут аварии, говорит юрист Владимир Лунев, который часто ездит по этой дороге.

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"Ночью сориентироваться на этом участке дороги практически нереально, потому что нет ни одного светоотражающего элемента. Поэтому, выезжая из-под моста, упираешься сразу в отбойник", - говорит он.

Балансодержатель дороги - служба автомобильных дорог Николаевской области. Полицейские говорят, что написали им уже десятки писем с требованием установить знаки. Также составляли протокол, который был направлен в суд, но на данный момент эти недостатки до сих пор не устранены, говорит пресс-офицер патрульной полиции Николаева Виктор Киреев.

В службе автодорог уверяют, что когда построили трассу, знак установили. Но в прошлом году там произошла авария, знак был поврежден и его должны были восстановить. Делать это должен подрядчик, отвечающий за участок, - облавтодор. Впрочем, на многочисленные письма там не реагируют, по словам Вадима Гаврилицы из службы автомобильных дорог Николаевской области.

Через смертельную аварию полиция открыла уголовное производство. Всем пострадавшим в ДТП на этом участке дороги юристы советуют обращаться в суд за моральным и материальным возмещением.

На трассе Львов-Рава-Русская 43-летний водитель Volkswagen Golf на большой скорости протаранил отбойник. Железная конструкция насквозь прошила автомобиль. В результате ДТП пассажир погиб на месте. Водителя в тяжелом состоянии госпитализировали.