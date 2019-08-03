Возможны селевые потоки - предупредили о непогоде на выходных

В горных районах возможны сильные ливни. Фото: "Народная правда"

В Украине на выходных ожидается подъем уровня воды на реках в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Об этом предупреждает Укргидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

На реках бассейнов Днестра, Прута и Серета, в пределах Ивано-Франковской области, ожидается подъем уровня воды на 0,3-1,0 метра. Также уровень воды поднимется на реках Закарпатской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Июль побил температурный рекорд

Сильных негативных последствий в результате подъема уровня воды не ожидается. При значительных осадках возможно формирование склонового стока, а в горных районах - локальных селевых потоков.

3 августа Украину накроют дожди с грозами, град и шквальный ветер. Непогода будет бушевать в южных, центральных и восточных областях. Зацепит также Прикарпатья.