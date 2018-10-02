Возле столичного вокзала похитили девушку

В Киеве возле железнодорожного вокзала похитили девушку. Фото - РБК

2 октября в Киеве возле железнодорожного вокзала похитили девушку. Неизвестные силой посадили ее в машину Chevrolet в и скрылись в неустановленном направлении.

Разыскиваемый автомобиль имеет номерные знаки АА 4592 РВ, пишет Информатор со ссылкой на собственные источники.

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К правоохранителям обратился брат похищенной девушки, которую зовут Эльза. Полиция Киева ввела оперативный план "Перехват" по Соломенскому району. Позже автомобиль был замечен в Дарницком районе.

В Нововодолажском районе Харьковской 2 мужчин похитили и изнасиловали 16-летнюю девушку. Нападавшим 20 и 24 года.