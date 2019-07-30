Возле столичного парка мужчину проткнули ножом

Утром 30 июля в Соломенском районе Киева мужчина получил проникающее ранение ножом в бок. Нападение произошло на пересечении улицы Героев Севастополя и проспекта Отрадного.

Пострадавший потерял много крови, его госпитализировали, сообщает Информатор.

Автор: kiev.informator.ua Возле парка в Киеве неизвестный подрезал ножом мужчину

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По словам очевидцев, около 5:20 мужчина вышел из зала игровых автоматов на проспекте Отрадном. Вдруг сзади к нему подбежал неизвестный и ударил ножом в левый бок. После этого нападавший убежал, а мужчина вернулся в помещение "Космолота", где ему оказали первую помощь.

Автор: kiev.informator.ua Возле парка в Киеве неизвестный подрезал ножом мужчину

До госпитализации в ближайшую больницу он сказал полицейским, что на него напал мужчина в возрасте около 30 лет в темной одежде и панаме. Полиция разыскивает подозреваемого.

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