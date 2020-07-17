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пятница, 17 июля 2020 21:35

Возле станции столичного метро произошел взрыв - есть пострадавший
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У метро Шулявская произошел взрыв
Фото: "Киев сейчас"
У метро Шулявская произошел взрыв
У метро Шулявская произошел взрыв

В 20.08 в помойке у входа на станцию ​​метро Шулявская в Киеве взорвалось неизвестное устройство.

Один прохожий получил травму ноги. Ему оказали медицинскую помощь, сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram.

Повреждения получили окна станции.

Полицейские на месте выясняют обстоятельства происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве мужчина угрожает взорвать мост Метро

Метрополитен работает в обычном режиме. Станция открыта для пассажиров.

В Киеве житель дома по улице Преображенской, 10/17 в Соломенском районе обрезал шланг к газовой плите и угрожал взорвать многоэтажный дом. В опасности оказались жители 50 квартир многоэтажки, сообщила в Facebook пресс-служба Киевгаза.

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