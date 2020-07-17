Возле станции столичного метро произошел взрыв - есть пострадавший

Фото: "Киев сейчас"

В 20.08 в помойке у входа на станцию ​​метро Шулявская в Киеве взорвалось неизвестное устройство.

Один прохожий получил травму ноги. Ему оказали медицинскую помощь, сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram.

Повреждения получили окна станции.

Полицейские на месте выясняют обстоятельства происшествия.

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Метрополитен работает в обычном режиме. Станция открыта для пассажиров.

В Киеве житель дома по улице Преображенской, 10/17 в Соломенском районе обрезал шланг к газовой плите и угрожал взорвать многоэтажный дом. В опасности оказались жители 50 квартир многоэтажки, сообщила в Facebook пресс-служба Киевгаза.