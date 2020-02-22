Возле школы нашли боеприпасы времен Второй мировой

На территории школы нашли 96 гранат. Фото: ГСЧС

В Орехово Запорожской области на территории учебного заведения нашли 96 гранат, запалов и других взрывоопасных предметов.

"20 февраля во время ремонтно-строительных работ на территории УВК № 2 имени академика Макарова в г. Орехово на ул. Йохана Янцена рабочие обнаружили подозрительные предметы, похожие на взрывоопасные", - сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.

По словам местных жителей, ориентировочно на месте находки во время Второй мировой войны размещалась оккупационная военная комендатура.

Пиротехники изъяли 96 взрывоопасных предметов (гранаты, запалы и другие ВНП) и патроны времен прошлых войн.

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Учебный процесс нарушать не пришлось, ведь школьники находятся на карантине, отмечают спасатели.

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