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суббота, 22 февраля 2020 20:36

Возле школы нашли боеприпасы времен Второй мировой

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Возле школы нашли боеприпасы времен Второй мировой
На территории школы нашли 96 гранат. Фото: ГСЧС

В Орехово Запорожской области на территории учебного заведения нашли 96 гранат, запалов и других взрывоопасных предметов.

"20 февраля во время ремонтно-строительных работ на территории УВК № 2 имени академика Макарова в г. Орехово на ул. Йохана Янцена рабочие обнаружили подозрительные предметы, похожие на взрывоопасные", - сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.

По словам местных жителей, ориентировочно на месте находки во время Второй мировой войны размещалась оккупационная военная комендатура.

Пиротехники изъяли 96 взрывоопасных предметов (гранаты, запалы и другие ВНП) и патроны времен прошлых войн.

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Учебный процесс нарушать не пришлось, ведь школьники находятся на карантине, отмечают спасатели.

В Донецкой обл. 24-летний мужчина погиб в результате взрыва боеприпаса в частном доме. Погибший нашел выстрелы от РПГ-7 за пределами села и принес домой.

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Дата
22
февраля

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