Возле метро задержали мужчин с боевыми гранатами

В Киеве в сумке у пьяных мужчин обнаружили гранаты. Фото: Нацполиция

В Киеве возле станции метро Майдан Независимости задержали 2 мужчин с боевыми гранатами.

"Гвардейцы с сотрудником Нацполиции, что несли службу у входа станции киевского метрополитена заметили подозрительных мужчин, которые имели признаки алкогольного опьянения и остановили их для поверхностной проверки", - сообщает Нацгвардия.

В сумке одного из задержанных заметили предметы, похожие на гранаты.

Гвардейцы вызвали следственно-оперативную группу Нацполиции и взрывотехников. Полицейские сейчас проверяют происхождение боеприпасов.

Взрывотехники идентифицировали боевые гранаты Ф1 и РГД-5.

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Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.

В Николаеве мужчина заперся в квартире с гранатой. Чтобы обезвредить мужчину, спецназовцы штурмовали помещение, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.