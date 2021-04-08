Возле курорта в камышах нашли труп мужчины

В Одессе вечером, 7 апреля, в камышах на объездной дороге вблизи курорта "Куяльник" нашли тело мужчины.

По результатам вскрытия, пострадавший скончался от травм, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия. Сейчас полицейские устанавливают личности умершего мужчины и причастных к его гибели, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

Автор: od.npu.gov.ua

Приметы потерпевшего: на вид около 20-25 лет, худощавого телосложения, волосы русые короткие.

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Был одет в черную куртку, черные брюки с нашитыми карманами и обут в черные кроссовки.

Автор: od.npu.gov.ua Пострадавшего сбила машина. Травмы оказались смертельными, с результатами вскрытия

Следователи открыли уголовное производство. Просят откликнуться всех, кто владеете какой-либо информацией о мужчине или же событие по телефонам: (04877) 9 42 88, (+38063) 057 02 46 или по спецлинии "102".

В селе Белокриница Кременецкого района Тернопольской области на обочине нашли тело 79-летнего мужчины. Имел повреждения, характерные для ДТП. Водитель неустановленного автомобиля сбил мужчину и скрылся.