Возле Коломыи самолет упал на дом, все погибли

В Ивано-Франковской области в среду 28 июля произошла авиакатастрофа. Самолет упал на частный жилой дом.
Об этом сообщили в пресс-службе ДСНС Украины.
Трагедия произошла около 13:40 около села Шепаривцы Коломыйского района. Легкомоторный спортивный самолет упал на частный жилой дом и загорелся.
В результате аварии погибли все четверо, кто был на борту - пилот и пассажиры.
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"В 13:58 пожар локализован. К тушению привлечены 10 человек и три единицы техники ДСНС", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Вблизи села Зайве Николаевской области упал вертолет Ми-2. В результате авиакатастрофы погибли пилот и помощник.
Вертолет принадлежит частному агропредприятию, передает пресс-служба ГСЧС.
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