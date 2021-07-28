Возле Коломыи самолет упал на дом, все погибли

Самолет упал на дом в селе. Фото: dsns.gov.ua

В Ивано-Франковской области в среду 28 июля произошла авиакатастрофа. Самолет упал на частный жилой дом.

Об этом сообщили в пресс-службе ДСНС Украины.

Трагедия произошла около 13:40 около села Шепаривцы Коломыйского района. Легкомоторный спортивный самолет упал на частный жилой дом и загорелся.

В результате аварии погибли все четверо, кто был на борту - пилот и пассажиры.

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"В 13:58 пожар локализован. К тушению привлечены 10 человек и три единицы техники ДСНС", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Вблизи села Зайве Николаевской области упал вертолет Ми-2. В результате авиакатастрофы погибли пилот и помощник. Вертолет принадлежит частному агропредприятию, передает пресс-служба ГСЧС.