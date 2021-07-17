Под Николаевом разбился вертолет - никто не выжил

Вблизи села Излишне Николаевской области упал вертолет Ми-2. В результате авиакатастрофы погибли пилот и его помощник.
Вертолет принадлежит частному агропредприятию, передает пресс-служба ГСЧС.
"Во время полета в вертолете Mи-2 находилось два человека, которые в результате авиакатастрофы погибли", - говорится в сообщении.
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В 6:35 спасатели ликвидировали пожар. Вместе с полицейскими устанавливают обстоятельства трагедии.
На прошлой неделе в Польше в озеро упал вертолет с украинцами. Машина полностью затонула. В воде оказались три человека. Их вытащили туристы, которые проплывали мимо на моторной лодке.
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