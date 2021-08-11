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среда, 11 августа 2021 18:10

Возили к знахарям: рассказали о семье, в которой смертельно обварилась 2-летняя дочь

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Возили к знахарям: рассказали о семье, в которой смертельно обварилась 2-летняя дочь
В Черниговской области от ожогов умерла 2-летняя девочка. Родители не вызвали медиков. Фото: ua.depositphotos.com

2-летнюю Лесю Горовую из села Григорьевка в Черниговской области, которая умерла от ожогов, родители возили к знахарям и мазали мазью. Госпитализировали ребенка только через пять дней после того, как ошпарилась. В течение двух недель девочка боролась за жизнь, но медики не смогли спасти. Ребенка привезли слишком поздно.

Леся из двойни. Брату Павлу повезло, он обошел посудину с кипятком, сообщает издание Gorod.cn.ua.

Отмечают, что в тот день родители 18-летняя Дарья и 29-летний Иван резали птицу. Вскипятили воду. В миску с кипятком и села Леся. Ошпарила ягодицы, спину, живот.

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Дарья - будущий медик. Училась до родов в Конотопском медколледже. Но вместо больницы занималась самолечением.

"С мужем возили дочь к знахарям из соседних сел. А те давали мази. Лишь на пятый день, когда пришла свекровь и увидела муки ребенка, подняла крик. И девочку госпитализировали", - говорится в сообщении.

Известно, что у Ивана есть двое детей от первого брака. С Дарьей познакомился, когда она еще была школьницей. Поженились в 2019-м. Пара не пьет, о детях заботились и на учете соцслужб не находились.

В Черниговской области в больнице в результате ожогов кипятком умерла 2-летняя девочка из села Бахмачской городской общины 2 августа. Ребенок обварился еще 19 июля. Однако родители к медикам не обратились. Следователи открыли уголовное производство. Дело расследуют как умышленное убийство. За это грозит до 15 лет тюрьмы.

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Дата
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