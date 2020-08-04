 
Ексклюзивы
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 306
Дорогие фрукты, дешевая картошка: сколько стоят закупки украинцев в августе
Дорогие фрукты, дешевая картошка: сколько стоят закупки украинцев в августе
Просмотров: 288
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 17541
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3645
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 891
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6669
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 954
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 810
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 594
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
Фото
Все фото
4
3
7
3
9
Воспитывалась в верующей семье: друзья рассказали о женщине, которая сожгла себя возле церкви
Воспитывалась в верующей семье: друзья рассказали о женщине, которая сожгла себя возле церкви
Оставила в соцсети странный пост: рассказали о женщине, которая сожгла себя возле храма
Оставила в соцсети странный пост: рассказали о женщине, которая сожгла себя возле храма
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
Хотел убить Кадырова и Путина: что писал в соцсетях киевский террорист
Хотел убить Кадырова и Путина: что писал в соцсетях киевский террорист
Террористический акт в Киеве: силовики рассказали, нашли ли взрывчатку
Террористический акт в Киеве: силовики рассказали, нашли ли взрывчатку
Видео
Все видео
20-тонный грузовик с нефтью слетел с дороги
20-тонный грузовик с нефтью слетел с дороги
Захват банка в Киеве: заложница террориста рассказала, как все началось
Захват банка в Киеве: заложница террориста рассказала, как все началось
Мужчина изнасиловал 9-летнюю школьницу, а потом повел в кафе
Мужчина изнасиловал 9-летнюю школьницу, а потом повел в кафе
Подозрительный чемодан: в Киеве перекрыли улицу
Подозрительный чемодан: в Киеве перекрыли улицу
Киевского террориста обезвредили: момент попал на видео
Киевского террориста обезвредили: момент попал на видео
Интервью
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 306
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6669
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 702
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 594
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 1431
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
вторник, 04 августа 2020 19:22

Воспитывалась в верующей семье: друзья рассказали о женщине, которая сожгла себя возле церкви
4

  Комментировать

В Запорожье на территории храма женщина совершила самосожжение
Фото: Its_zp
В Запорожье на территории храма женщина совершила самосожжение
В Запорожье на территории храма женщина совершила самосожжение
В Запорожье на территории храма женщина совершила самосожжение

Женщине, которая сожгла себя на территории римо-католического храма по улице Заводской в ​​Запорожье, было 24 года.

На рассвете обгоревшее тело нашли прохожие. Они позвонили в полицию, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

"У римо-католического храма по улице Заводской неизвестная женщина облила себя легковоспламеняющимся веществом и подожгла. Работники полиции установили личность погибшей. Ею оказалась 24-летняя жительница Запорожья", - говорится в сообщении.

Следователи утверждают, что не сомневаются, что женщина свела счеты с жизнью. Об этом свидетельствуют полученные доказательства, в том числе и с камер видеонаблюдения поблизости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оставила в соцсети странный пост: рассказали о женщине, которая сожгла себя возле храма

Друзья Анастасии Никлас шокированы ее поступком. О ней рассказывают хорошее, вспоминают, что она была обычной девушкой и не имела суицидальных настроений.

"Мы учились в одном классе. У нас была своя компания. Настя была довольно веселой девушкой, даже когда у меня парня отбила. Все просто в шоке. Никто не замечал, что у нее были суицидальные настроения. У нее были очень набожные родители, и насколько я знаю, ее отец служил в церкви, а мама пела в хоре. Мы с Настей иногда ходили на службу в церковь, но я не могу сказать, что она была сильно верующей", - рассказала одноклассница погибшей Насти Полина, передает ТСН.

Полицейские устанавливают обстоятельства и причины гибели девушки. Открыли уголовное производство.

Трагедия в Запорожье на территории римо-католического храма произошла сегодня, 4 июля, в 04:05. Женщина совершила самосожжение. Причины и обстоятельства, побудившие ее на такой шаг, пока неизвестны.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Воспитывалась в верующей семье: друзья рассказали о женщине, которая сожгла себя возле церкви». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
августа

Создали организацию, которая занималась опекой украинских военнопленных

Показали, что достойны независимости - почтили память кошевого атамана

$ 2 млн за бутылку: "напиток вдов" празднует день рождения

Дневник еврейской девочки перевели на 67 языков

Самое читаемое
Олигархи ищут замену Зеленскому, РФ и Турция сошли с ума и &quot;смертельно опасный&quot; салат: 5 блогов недели
Олигархи ищут замену Зеленскому, РФ и Турция сошли с ума и "смертельно опасный" салат: 5 блогов недели
 Просмотров: 62425
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
 Просмотров: 17541
Остановились отдохнуть: новые подробности убийства 8-летнего мальчика
Остановились отдохнуть: новые подробности убийства 8-летнего мальчика Просмотров: 6876
Стало известно, почему Медведчук поехал в Крым
Стало известно, почему Медведчук поехал в Крым 2 Просмотров: 6751
Мужчина зарезал 8-летнего сына и заявил об исчезновении: первые подробности трагедии
Мужчина зарезал 8-летнего сына и заявил об исчезновении: первые подробности трагедии
10
 Просмотров: 6003
Происшествия
Предателя Шайтанова обвинили в еще одном преступлении
Предателя Шайтанова обвинили в еще одном преступлении Просмотров: 54
Везде были кровь и пучки волос: мать 5 детей забили до смерти
Везде были кровь и пучки волос: мать 5 детей забили до смерти Просмотров: 927
Рыбака утопила большая рыбина
Рыбака утопила большая рыбина 1 Просмотров: 909
20-тонный грузовик с нефтью слетел с дороги
20-тонный грузовик с нефтью слетел с дороги
 Просмотров: 342
Оставила в соцсети странный пост: рассказали о женщине, которая сожгла себя возле храма
Оставила в соцсети странный пост: рассказали о женщине, которая сожгла себя возле храма
3
 Просмотров: 2493
Больше всего комментируют
12
Самолет Путина приземлился в Крыму. Ранее туда прибыл Медведчук - СМИ
6
Не так, как раньше: президентство Зеленского повлияло на популярность "Квартала 95"
5
Кортежи Зеленского даже не снились Порошенко - мэр Днепра Филатов
4
События на Донбассе развиваются не по украинскому сценарию - Елисеев
2
Стало известно, почему Медведчук поехал в Крым
Голосов: 510
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua