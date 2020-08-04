Воспитывалась в верующей семье: друзья рассказали о женщине, которая сожгла себя возле церкви

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Женщине, которая сожгла себя на территории римо-католического храма по улице Заводской в ​​Запорожье, было 24 года.

На рассвете обгоревшее тело нашли прохожие. Они позвонили в полицию, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

"У римо-католического храма по улице Заводской неизвестная женщина облила себя легковоспламеняющимся веществом и подожгла. Работники полиции установили личность погибшей. Ею оказалась 24-летняя жительница Запорожья", - говорится в сообщении.

Следователи утверждают, что не сомневаются, что женщина свела счеты с жизнью. Об этом свидетельствуют полученные доказательства, в том числе и с камер видеонаблюдения поблизости.

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Друзья Анастасии Никлас шокированы ее поступком. О ней рассказывают хорошее, вспоминают, что она была обычной девушкой и не имела суицидальных настроений.

"Мы учились в одном классе. У нас была своя компания. Настя была довольно веселой девушкой, даже когда у меня парня отбила. Все просто в шоке. Никто не замечал, что у нее были суицидальные настроения. У нее были очень набожные родители, и насколько я знаю, ее отец служил в церкви, а мама пела в хоре. Мы с Настей иногда ходили на службу в церковь, но я не могу сказать, что она была сильно верующей", - рассказала одноклассница погибшей Насти Полина, передает ТСН.

Полицейские устанавливают обстоятельства и причины гибели девушки. Открыли уголовное производство.

Трагедия в Запорожье на территории римо-католического храма произошла сегодня, 4 июля, в 04:05. Женщина совершила самосожжение. Причины и обстоятельства, побудившие ее на такой шаг, пока неизвестны.