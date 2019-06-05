Воры вытащили из банкомата 700 тыс. грн

В Киеве взорвали банкомат и похитили деньги. Фото: znaj.ua

Трое неизвестных в Киеве взорвали банкомат Приватбанка на перекрестке улиц Кубанской Украины и Лесного массива. После этого преступники похитили 700 тыс. грн и убежали.

Банкомат работал круглосуточно в отделении Приватбанка, пишет znaj.ua. Чтобы осуществить взрыв, грабители запустили в банкомат газ и сделали короткое замыкание.

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В результате взрыва в здании выбились окна и повредилась мебель. Банкомат разорвало на две части.

Полиция и взрывотехническая лаборатория работают на месте происшествия.



Мошенники придумали новую аферу с банкоматами. На место выдачи наличных цепляют специальную накладку, чтобы клиент не мог получить свои деньги. Банкомат считает и выдает деньги, но через фальш-панель средства просто не попадают к владельцу.