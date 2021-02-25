Воры попались с сейфом, набитым деньгами

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В Одессе трое мужчин 20, 23 и 24 лет пытались украсть сейф с деньгами в одном из помещений промтоварного рынка.

Один из злоумышленников ранее работал у хозяина обворованного помещения кладовщиком. Подговорил на преступление товарищей. Но их задержали с поличным, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Сговорившись, один из злоумышленников проник в павильон, повредив окно на 2-м этаже. А двое его сообщников тем временем наблюдали за обстановкой вокруг. Кроме сейфа, в котором лежали более 1,5 миллиона гривен и около 180 тысяч долларов, правонарушители взяли несколько тысяч гривен из кассы. Но забрать их с собой не смогли", - говорится в сообщении.

С задержанными проводятся неотложные следственные действия. За содеянное им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Каменском на Днепропетровщине двое грузин ворвались в дом и похитили сейф с пистолетом, документами и деньгами. Их нашли на берегу реки Днепр. Заметив полицейских, мужчины бросились бежать вплавь через ледяной водоем. И были задержаны.