Ворог прорвався у Харків: его техника уже горит

Утром 27 февраля легкая техника прорывалась в Харьков

Произошел прорыв легкой техники российского врага в Харькове.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Техника заехала и в центральную часть города.

Население просят не выходить на улицу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Харьковщина успешно сражается с оккупантом. Убиты сотни россиян

"Внимание! Не покидайте мест укрытий!", - отмечает Синегубов.

Вооруженные Силы Украины ликвидируют врага.

На машинах тактические знаки оккупантов.

По информации журналиста Андрея Цаплиенко, идут бои на Алексеевке, в районе Гидропарка и в центре.

По информации "Сегодня", вражеская техника в Харькове уже горит.

Российская техника сейчас находится в Харькове на улице Саперной.

Российский оккупант на Харьковщину вчера понес очень большие потери. Более ста единиц вражеской бронированной техники и сотни убитых врагов.