Ворог прорвався у Харків: его техника уже горит

Произошел прорыв легкой техники российского врага в Харькове.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
Техника заехала и в центральную часть города.
Население просят не выходить на улицу.
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"Внимание! Не покидайте мест укрытий!", - отмечает Синегубов.
Вооруженные Силы Украины ликвидируют врага.
На машинах тактические знаки оккупантов.
По информации журналиста Андрея Цаплиенко, идут бои на Алексеевке, в районе Гидропарка и в центре.
По информации "Сегодня", вражеская техника в Харькове уже горит.
Российская техника сейчас находится в Харькове на улице Саперной.
Российский оккупант на Харьковщину вчера понес очень большие потери. Более ста единиц вражеской бронированной техники и сотни убитых врагов.
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