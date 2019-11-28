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четверг, 28 ноября 2019 16:45

Вор залез в квартиру и умер
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В Днепре вор залез в квартиру на улице Макарова. После встречи с хозяином потерял сознание и умер
Фото: dp.informator.ua
В Днепре вор залез в квартиру на улице Макарова. После встречи с хозяином потерял сознание и умер
В Днепре вор залез в квартиру на улице Макарова. После встречи с хозяином потерял сознание и умер

28 ноября в Днепре вор залез в квартиру на улице Макарова.

Там наткнулся на ее хозяина, после чего потерял сознание и умер, пишет Информатор.

По предварительной информации, хозяин квартиры находился дома, когда услышал шаги. Выйдя в коридор, он увидел испуганного человека, который заверил, что ничего не крал. Но хозяин квартиры настоял на том, чтобы он дождался приезда полиции. Злоумышленник начал сопротивляться, из-за чего мужчине пришлось задержать его силой. Через некоторое время тот внезапно потерял сознание и вскоре умер.

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Хозяин квартиры, а затем медики безуспешно пытались реанимировать мужчину. Причина смерти пока неизвестна. По неподтвержденной информации, когда хозяин квартиры удерживал злоумышленника, то сильно нажал ему на грудь. Мужчина мог умереть от так называемого синдрома длительного сдавливания.

У магазина во Львове умер вор. Мужчина попался на краже - украл бутылку водки.

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