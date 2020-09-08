Вор выскочил из кустов и обокрал женщину на глазах ее друзей

Вор из кустов украл телефон у посетительницы кафе.

В Киеве у женщины украли телефон, когда она находилась на летней террасе кафе.

"Возмущенная заявительница сообщила, что отдыхала на летней террасе заведения вместе с друзьями. Через плотные кусты, которые служили оградой террасы, внезапно прорвался незнакомец, схватил со стола ее телефон и снова исчез в кустах. Догнать мужчину не удалось", - рассказали в патрульной полиции столицы.

Инцидент произошел в заведении на проспекте Тычины.

Момент кражи зафиксировали камеры заведения. Впоследствии патрульные заметили такси, пассажиром которого был похожий на злоумышленника человек.

"Инспекторы остановили автомобиль, в салоне которого и обнаружили украденный телефон. Патрульные задержали 25-летнего мужчину. Для выяснения обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу Днепровского района", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 71-летнего мужчину убили грабители

В Киеве 20-летняя женщина вместе со знакомым ограбила своего бывшего сожителя. Парочка избила мужчину, а затем, угрожая пистолетом, забрали у потерпевшего мобильный телефон.