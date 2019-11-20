Вооруженный россиянин приставал к прохожим в Киеве

В Киеве ветераны АТО задержали вооруженного россиянина. Фото - скриншот

Вооруженного россиянина задержали на Русановской набережной в Киеве ветераны АТО из организации "Неизвестный патриот".

Мужчина угрожал одному из прохожих. Однако ветераны обезвредили его и передали в руки полиции. Видео общения россиянина с патрульными было опубликовано на YouTube-канале организации.

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На кадрах видно, что на земле лежит пистолет Макарова. Также, судя по поведению россиянина, он находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

"Судя по его страницам в социальных сетях, он поддерживает террористическую деятельность боевиков ЛДНР. Возмущает тот факт, что представители вражеской страны могут беспрепятственно пересекать границу с Украиной. Ведь они представляют опасность для мирных жителей. Не все обладают достаточными навыками самообороны, в отличие от ветеранов", - сказано в сообщении.

Правоохранители разоблачили 2 граждан России, которые совершили разбойное нападение на семью предпринимателя в селе Сиротино на Луганщине. Одного из подозреваемых оперативники задержали в Харькове. Другой злоумышленник скрывается от следствия в России.