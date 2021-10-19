Вооруженный мужчина ворвался в приемную депутата от "Слуги народа"

В Киеве мужчина ворвался в приемную депутата горсовета от фракции "Слуга народа" Лилии Пашинной.

Нападающий разбил имущество, пишет УНН.

Инцидент произошел 19 октября около 10:00 на ул. Лютеранской. О хулиганских действиях мужчины правоохранителям сообщил помощник депутата, уточнила пресс-служба полиции Киева.

Фото: Нацполиция

"Мужчина разбил стекло во входной двери и зарисовал из баллончика таблички. Далее спустился на нижний этаж, где находятся щиты электросети, и вырвал оттуда провода", - рассказал начальник Печерского управления полиции Андрей Дубров.

Злоумышленника задержали. Это 31-летний уроженец Полтавщины. Сейчас с ним общаются следователи и устанавливают мотивы совершенного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяный депутат сбил пешехода и пытался скрыться

Во время поверхностного осмотра изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет и баллончик с краской.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

За содеянное хулигану грозит до семи лет лишения свободы.

В Житомирской области напали на депутата Коростенского городского совета от партии "Слуга народа" Андрея Недашковского. Злоумышленники ждали депутата в подъезде. Они применили против него газовый баллончик и пытались избить.