Вооруженный грабитель вынес из обменника 1,6 млн грн

В Харькове вооруженный грабитель напал на обменник по просп. Героев Сталинграда. Кассиршу избил, а из кассы забрал 1,6 млн грн.

Преступление произошло 20 апреля около 20:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Фото: hk.npu.gov.ua

"Когда женщина закрывала дверь обменного пункта, к ней подошел неизвестный и затолкал ее внутрь. Злоумышленник ударил кассира в лицо. Имел при себе пистолет. Угрожая расправой, завладел деньгами из кассы", - рассказали в полиции.

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Женщину с телесными повреждениями доставили в больницу. После оказания необходимой медицинской помощи ее отпустили домой.

С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства. Налетчика разыскивают - изучают записи с камер видеонаблюдения, устанавливают свидетелей происшествия.

Грабителю грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Ровно неизвестный напал на обменник и ранил двух человек. Преступление произошло в торговом центре на ул. Гагарина. Нападавшим оказался 32-летний житель города Славута на Хмельнитчине. Он избил 37-летнюю женщину и прострелил ногу покупателю, 39-летнему жителю села Вересневое.