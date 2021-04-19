Вооруженный грабитель напал на обменник. Двое раненых

В Ровно неизвестный напал на обменник и ранил двух человек.
Преступление произошло 18 апреля в торговом центре, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Телесные повреждения получила сотрудница пункта, а также покупатель супермаркета, который помогал задержать нападавшего и получил огнестрельное ранение ноги", - рассказали в полиции.
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Злоумышленника задержали.
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Подробности в полиции обещают сообщить позже.
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В Софиевской Борщаговке под Киевом двое мужчин в одинаковой одежде ограбили пункт обмена валют. Они напали на кассира и душили его. Забрали $ 30 тыс. Скрылись с места ограбления на белом Porsche Cayenne.
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