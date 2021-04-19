Вооруженный грабитель напал на обменник. Двое раненых

В Ровно грабитель напал на обменник и ранил двух человек. Фото: instagram.com/rivne_1283

В Ровно неизвестный напал на обменник и ранил двух человек.

Преступление произошло 18 апреля в торговом центре, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Телесные повреждения получила сотрудница пункта, а также покупатель супермаркета, который помогал задержать нападавшего и получил огнестрельное ранение ноги", - рассказали в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина напала с ножом на кассира обменника

Злоумышленника задержали.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rivne 1283 (@rivne_1283)

Подробности в полиции обещают сообщить позже.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rivne 1283 (@rivne_1283)

В Софиевской Борщаговке под Киевом двое мужчин в одинаковой одежде ограбили пункт обмена валют. Они напали на кассира и душили его. Забрали $ 30 тыс. Скрылись с места ограбления на белом Porsche Cayenne.