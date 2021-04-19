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понедельник, 19 апреля 2021 10:38

Вооруженный грабитель напал на обменник. Двое раненых

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Вооруженный грабитель напал на обменник. Двое раненых
В Ровно грабитель напал на обменник и ранил двух человек. Фото: instagram.com/rivne_1283

В Ровно неизвестный напал на обменник и ранил двух человек.

Преступление произошло 18 апреля в торговом центре, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Телесные повреждения получила сотрудница пункта, а также покупатель супермаркета, который помогал задержать нападавшего и получил огнестрельное ранение ноги", - рассказали в полиции.

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Злоумышленника задержали.

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Подробности в полиции обещают сообщить позже.

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Публикация от Rivne 1283 (@rivne_1283)

В Софиевской Борщаговке под Киевом двое мужчин в одинаковой одежде ограбили пункт обмена валют. Они напали на кассира и душили его. Забрали $ 30 тыс. Скрылись с места ограбления на белом Porsche Cayenne.

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