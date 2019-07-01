Волонтер погибла в страшной аварии

В ДТП в Черниговской области погибла волонтер Марина Шеремет. Фото - fakty.ua

30 июня в ДТП в Черниговской области погибла волонтер Марина Шеремет.

Причина аварии пока неизвестна, рассказала в Facebook знакомая Margo White.

Авария произошла возле села Носовка. Якобы машина на скорости слетела в кювет и врезалась в дерево. Автомобиль разбился полностью. Марина ударилась головой о боковое стекло, по словам дежурного врача.

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"Полицию вызвали люди, которые проезжали мимо. Сколько времени прошло после аварии, неизвестно. И как быстро Марина умерла, скажет только судмедэкспертиза. Где тело, я пока не знаю", - сообщила женщина.

У попутчика погибшей черепно-мозговая травма и травма руки. Он в сознании в больнице.

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