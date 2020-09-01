Volkswagen влетел в летнюю площадку кафе в центре Киева

В центре Киева водитель Volkswagen влетел в летнюю площадку кафе, где были посетители. Фото: скриншот с видео facebook.com/KyivOperativ

На Бессарабке в центре Киева водитель Volkswagen ночью влетел в летнюю площадку кафе, где были посетители.

По меньшей мере один человек пострадал, сообщает "Киев оперативный".

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"Настоящая сногсшибательная авария произошла в самом центре города - на Бессарабке водитель Volkswagen влетел в летнюю площадку кафе, где были посетители. К сожалению, одного пострадавшего срочно госпитализировали. Свидетели уверяют, что водитель бухой в хлам", - говорится в сообщении.

В Хмельницкой области грузовик влетел в здание недействующего кафе, три человека погибли и двое серьезно пострадали.