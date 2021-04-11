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воскресенье, 11 апреля 2021 10:21

Volkswagen влетел в грузовик под Киевом. На трассе образовался затор

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Volkswagen влетел в грузовик под Киевом. На трассе образовался затор
Авария произошла на трассе Киев - Чернигов. Фото: dtp.kiev.ua

В воскресенье утром, 11 апреля, на трассе Киев - Чернигов случилась авария. Автомобиль Volkswagen столкнулся с грузовиком. Водитель легковушки погиб на месте происшествия.

ДТП произошло возле поворота в Семиполках, Броварского района Киевской области. Сообщает Telegram канал "ДТП.Киев".

Volkswagen буквально влетел под грузовик, подчеркивают. Удар был такой силы, что автомобиль не просто повредило, у него вырвало колеса. Водитель иномарки получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.

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Из-за аварии на трассе образовалась пробка. Детали ДТП устанавливали правоохранители.

29 марта на Новоирпинськой трассе, возле села Романовка Киевской области, автобус ритуальной службы столкнулся с "Москвичом" и перевернулся на бок. Погибли водитель и пассажир авто.

10 апреля в Киеве на проспекте Бажана автобус 220-го маршрута с пассажирами врезался в столб, а затем в машину, стоявшую рядом. По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем.

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Дата
11
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