Война на уничтожение народа: в Харькове под завалами остаются люди

Харьковская школа после обстрела градами. Фото: nta.ua

В Харькове в результате обстрела города люди до сих пор находятся под завалами зданий. Спасатели пытаются достать их из-под развалин.

Об этом 28 февраля, в эфире телеканала "1+1" рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов.

По его словам, происходящее сегодня в Харькове — война, нацеленная на уничтожение народа.

"Никто в городе Харькове и в страшном сне не мог подумать, что российские войска будут стрелять в мирных жителей, в их дома. То, что я вижу своими глазами, — преступление перед всем миром", — подчеркнул Терехов.

Он сообщил, что в результате вечерних обстрелов была повреждена подстанция АО "Харьковоблэнерго". В части домов Слободского, Немышлянского и Индустриального района временно прекращено электро- и водоснабжение.

"Сейчас начали взрывать наши подстанции. Часть районов осталась без электроэнергии, соответственно, возникают проблемы с водоснабжением и теплом", — сказал мэр.

Он заверил, что коммунальные службы делают все возможное, чтобы восстановить поврежденные объекты.

"До начала комендантского часа мы развозим воду, продукты. Сегодня Харьков сплочен как никогда. В городе нет безразличных людей. Мы — единственный кулак, который намерен победить", — подытожил он.

28 февраля российские войска обстреляли из реактивной системы залпового огня "Град" город Харьков. 27 февраля сообщалось, что украинские военные отстояли и полностью контролируют Харьков и Чугуев. Проводилась полная очистка города от неприятеля. Работали ВСУ, Нацполиция, Тероборона.