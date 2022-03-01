Война на уничтожение народа: в Харькове под завалами остаются люди

В Харькове в результате обстрела города люди до сих пор находятся под завалами зданий. Спасатели пытаются достать их из-под развалин.
Об этом 28 февраля, в эфире телеканала "1+1" рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов.
По его словам, происходящее сегодня в Харькове — война, нацеленная на уничтожение народа.
"Никто в городе Харькове и в страшном сне не мог подумать, что российские войска будут стрелять в мирных жителей, в их дома. То, что я вижу своими глазами, — преступление перед всем миром", — подчеркнул Терехов.
Он сообщил, что в результате вечерних обстрелов была повреждена подстанция АО "Харьковоблэнерго". В части домов Слободского, Немышлянского и Индустриального района временно прекращено электро- и водоснабжение.
"Сейчас начали взрывать наши подстанции. Часть районов осталась без электроэнергии, соответственно, возникают проблемы с водоснабжением и теплом", — сказал мэр.
Он заверил, что коммунальные службы делают все возможное, чтобы восстановить поврежденные объекты.
"До начала комендантского часа мы развозим воду, продукты. Сегодня Харьков сплочен как никогда. В городе нет безразличных людей. Мы — единственный кулак, который намерен победить", — подытожил он.
28 февраля российские войска обстреляли из реактивной системы залпового огня "Град" город Харьков.
27 февраля сообщалось, что украинские военные отстояли и полностью контролируют Харьков и Чугуев.
Проводилась полная очистка города от неприятеля. Работали ВСУ, Нацполиция, Тероборона.
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