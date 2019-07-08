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понедельник, 08 июля 2019 08:31

Военный внедорожник раздавил легковушку с ребенком в салоне
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В Киеве военный Nissan Patrol заехал на капот Volkswagen Jetta, в салоне которого была 9-летний ребенок
Фото: kiev.informator.ua
В Киеве военный Nissan Patrol заехал на капот Volkswagen Jetta, в салоне которого была 9-летний ребенок
В Киеве военный Nissan Patrol заехал на капот Volkswagen Jetta, в салоне которого была 9-летний ребенок
В Киеве военный Nissan Patrol заехал на капот Volkswagen Jetta, в салоне которого была 9-летний ребенок
В Киеве военный Nissan Patrol заехал на капот Volkswagen Jetta, в салоне которого была 9-летний ребенок

В Киеве на пересечении ул. Ильенко и Оранжерейной произошла авария с участием автомобилей Nissan Patrol и Volkswagen Jetta. В салоне Nissan находилось 4 военных. В результате столкновения Patrol заехал на капот Volkswagen Jetta.

Аария произошла вечером 7 июля, сообщает Информатор.

По словам водителя Volkswagen Jetta, он с 9-летним ребенком в салоне двигался в крайней правой полосе по ул. Ильенко в сторону станции метро Лукьяновская. Nissan Patrol - в той же полосе, но в сторону станции метро Дорогожичи. Водитель авто решил повернуть на ул. Оранжерейную сразу через несколько полос движения. Водитель Volkswagen не успел заметить опасный маневр внедорожника из-за маршрутки.

Сразу после столкновения с Nissan выскочили двое мужчин и скрылись с места аварии. Кроме того, мужчины, которые находились в салоне внедорожника, скрутили с машины военные номера и попытались спрятать их в кустах.

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К счастью, в результате аварии никто не пострадал. В Volkswagen Jetta разбита все передняя часть и смят капот. Nissan Patrol получил повреждения правой стороны, также пострадала ходовая автомобиля.

На месте работал экипаж патрульной полиции, военная полиция и следственно-оперативная группа. Детали и виновника происшествия установит следствие.

В поселке Мелиоративное Днепропетровской области военный автомобиль врезался в маршрутку. Три человека получили травмы.

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