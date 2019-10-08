Военный пытался изнасиловать двух женщин: в полиции рассказали подробности

В Запорожье 25-летний военнослужащий пытался изнасиловать двух женщин. Фото - tenews.org.ua

8 октября в Запорожье 25-летний военнослужащий пытался изнасиловать двух женщин.

Первое обращение о нападении на ул. Привокзальной в полицию поступило около 6:30. Следующее - от 52-летней женщины в 9.45, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Злоумышленник напал на женщину неподалеку "Детской железной дороги". Схватил ее, угрожал, начал тянуть в кусты. Его испугал прохожий. Потерпевшая дала правоохранителям приметы нападавшего. Похожий по приметам мужчина напал на другую женщину у лесополосы возле одного из домов по улице Водограйний. Пытался изнасиловать. Нападавшего снова испугал прохожий", - сказано в сообщении.

Подозреваемого задержали возле одного из домов по ул. 40-летия Победы. Следователи открыли уголовное производство. Нападающему грозит до 10 лет за решеткой.

В Ровно 26-летний мужчина напал на свою 24-летнюю соседку. Около 23:30 на улице Соборной набросился сзади, схватил ее за шею и начал душить. Потом затянул за остановку и пытался изнасиловать. Злоумышленник скрылся, когда увидел проблесковые маячки полицейской машины.