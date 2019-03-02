Военный продавал взрывчатку с полигона

 
Ексклюзивы
1/5
Садовый мог договориться о премьерстве
Садовый мог договориться о премьерстве
Просмотров: 855
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Просмотров: 1431
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
1 Просмотров: 1206
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
3 Просмотров: 3420
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1962
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 1080
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
2 Просмотров: 2529
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1755
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 828
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
5 Просмотров: 3483
Фото
Все фото
4
3
5
7
5
В СИЗО требовали деньги у заключенных: угрожали карцером и расправой
В СИЗО требовали деньги у заключенных: угрожали карцером и расправой
Автобус с украинцами столкнулся с фурой под Москвой: восемь пострадавших
Автобус с украинцами столкнулся с фурой под Москвой: восемь пострадавших
В автокатастрофе погиб волонтер
В автокатастрофе погиб волонтер
Хотели переименовать улицу в честь Гандзюк: в горсовете Херсона произошла драка
Хотели переименовать улицу в честь Гандзюк: в горсовете Херсона произошла драка
Жителю многоэтажки подвесили гранату на дверь
Жителю многоэтажки подвесили гранату на дверь
Видео
Все видео
Никто не поверил в раскаяние Зайцевой: адвокат о приговоре в харьковской трагедии
Никто не поверил в раскаяние Зайцевой: адвокат о приговоре в харьковской трагедии
"Я - блоггер" - нетрезвый водитель угрожал патрульным
"Я - блоггер" - нетрезвый водитель угрожал патрульным
4 года за решеткой без суда и гепатит: добровольца АТО отпустили на поруки
4 года за решеткой без суда и гепатит: добровольца АТО отпустили на поруки
На золотодобывающем руднике случился оползень: более 60 человек под завалами
На золотодобывающем руднике случился оползень: более 60 человек под завалами
Резонансное ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову объявляют приговор (ТРАНСЛЯЦИЯ)
Резонансное ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову объявляют приговор (ТРАНСЛЯЦИЯ)
Интервью
1/5
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
1 Просмотров: 1206
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1953
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1755
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1395
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4365
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 марта 2019
Просмотров: 450
Знайшов вихід
– Працівники не затримуються надовго, – каже знайомий бізнесмен Степан. Має пекарню і кондитерську. – Скоро весна – всі ...
суббота, 02 марта 2019 18:20

Военный продавал взрывчатку с полигона

  Комментировать
Военный продавал взрывчатку с полигона
Мужчину задержали с тротиловыми шашками. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ блокировали в Ровенской области сбыт военных средств поражения.

Как выяснили оперативники и следователи, две гражданских лица и военнослужащий инженерно-саперной группы одной из воинских частей организовали сбыт взрывчатых веществ, которые использовались во время утилизации боеприпасов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Военнослужащего задержали на Ровенском военном полигоне при сбыте более 6 кг тротила и пяти электродетонаторов.

Он успел продать почти 40 кг тротила и более 200 электродетонаторов. Правоохранители также изъяли у военного две гранаты РГД-5 с запалами и еще более 100 электродетонаторов к тротиловым шашкам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подложил 4 взрывчатки: АТОвец мог заминировать столичную больницу

Злоумышленнику грозит от 3 до 7 лет тюрьмы. По поводу его сообщников продолжаются процессуальные действия.

Житель Хмельницкой нашел в поле неподалеку от своего села почти полтысячи единиц взрывчатки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Военный продавал взрывчатку с полигона». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
марта

Про Кинг-Конга сняли семь фильмов

Крестьяне расстреляли в поликлинике и клубе

Самое читаемое
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
16
 Просмотров: 30258
Сегодня отмечают Международный день кошек: показали милые фото и видео
Сегодня отмечают Международный день кошек: показали милые фото и видео
18
 Просмотров: 13151
&quot;Зуб даю&quot;: сети высмеяли первое выступление Зеленского на ток-шоу
"Зуб даю": сети высмеяли первое выступление Зеленского на ток-шоу
 Просмотров: 10125
Показали невероятные снимки дикой природы со всего мира
Показали невероятные снимки дикой природы со всего мира
23
 Просмотров: 9360
Главарь ЛНР умирает: в Кремле ищут замену
Главарь ЛНР умирает: в Кремле ищут замену Просмотров: 7236
Происшествия
От передозировки наркотиками умер подросток
От передозировки наркотиками умер подросток Просмотров: 612
Полицейский насмерть сбил пешехода: новые подробности
Полицейский насмерть сбил пешехода: новые подробности Просмотров: 774
Ударил по затылку: отец убил 7-летнего сына
Ударил по затылку: отец убил 7-летнего сына Просмотров: 3663
В СИЗО требовали деньги у заключенных: угрожали карцером и расправой
В СИЗО требовали деньги у заключенных: угрожали карцером и расправой
4
 Просмотров: 666
В МИД сообщили новые подробности аварии под Москвой
В МИД сообщили новые подробности аварии под Москвой Просмотров: 567
Больше всего комментируют
40
Порошенко отличился странным поведением
15
Порошенко: коррупционеры задолбали
10
Эксперт объяснил, почему Порошенко лидирует на западной Украине
6
Возможны преступления Порошенко может расследовать только парламент через процедуру импичмента - Деревянко
5
11 стран сделали жесткое заявление о Крыме
Голосов: 232
Голосование Что может помочь "Динамо" пройти "Челси"?
  • 1) соперник cейчас не так силён, как на старте сезона
  • 2) надёжная игра в обороне и фееричный Бойко
  • 3) повторный домашний матч и 70000 зрителей
  • 4) ничего
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua