Военный продавал взрывчатку с полигона

Мужчину задержали с тротиловыми шашками. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ блокировали в Ровенской области сбыт военных средств поражения.

Как выяснили оперативники и следователи, две гражданских лица и военнослужащий инженерно-саперной группы одной из воинских частей организовали сбыт взрывчатых веществ, которые использовались во время утилизации боеприпасов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Военнослужащего задержали на Ровенском военном полигоне при сбыте более 6 кг тротила и пяти электродетонаторов.

Он успел продать почти 40 кг тротила и более 200 электродетонаторов. Правоохранители также изъяли у военного две гранаты РГД-5 с запалами и еще более 100 электродетонаторов к тротиловым шашкам.

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Злоумышленнику грозит от 3 до 7 лет тюрьмы. По поводу его сообщников продолжаются процессуальные действия.

Житель Хмельницкой нашел в поле неподалеку от своего села почти полтысячи единиц взрывчатки.