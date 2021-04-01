Военный перед школой изнасиловал девочку

Военного будут судить за изнасилование. Фото: Reuters

В Ровно будут судить 21-летнего военного, который перед школой изнасиловал малолетнюю девочку.

Мужчина свою вину не признает. Об этом сообщили в Нацполиции Ровенской области.

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"Военный изнасиловал девочку возле школы. Его сразу задержали. Ранее злоумышленник привлекался к административной ответственности за незаконное хранение наркотических веществ", - говорится в сообщении.

Мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

На Ровенщине в суд направили уголовное производство в отношении мужчины, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы.