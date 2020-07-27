Военный одним ударом убил коллегу

В Дубно Ровенской области 30-летний военный одним ударом убил 37-летнего сослуживца. Фото: rv.npu.gov.ua

В городе Дубно Ровенской области военный одним ударом убил сослуживца. Тот умер в реанимации от черепно-мозговой травмы. Пострадавшим оказался 37-летний житель Костопольского района, военнослужащий Дубенской части. Причастным к преступлению оказался его 30-летний коллега, который сейчас уже в изоляторе временного содержания.

Сообщение в полицию о смерти 37-летнего мужчины поступило от медиков вчера, 26 июля, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Около половины первого ночи 30-летний военнослужащий вблизи контрольно-пропускного пункта на почве неприязненных отношений нанес 37-летнему коллеге удар кулаком в лицо, от которого тот упал на асфальтовое покрытие. Пострадавший пошел в казарму, однако наутро ему стало плохо. Несмотря на предпринятые реанимационные мероприятия, спасти жизнь ему не удалось", - говорится в сообщении полиции.

Согласно врачебному свидетельству, смерть 37-летнего мужчины наступила из-за закрытой черепно-мозговой травмы с переломами костей черепа и кровоизлияниями в мозг.

Следственные действия продолжаются. Военному грозит до 10 лет тюрьмы.

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