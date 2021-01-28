Военный МАЗ слетел с дороги и перевернулся

На трассе в Николаевской области военный МАЗ вылетел в кювет и перевернулся. Фото: novosti-n.org

На трассе Николаев-Днепр слетел в кювет и перевернулся военный МАЗ. Авария произошла утром 28 января.

Грузовик двигался со стороны Казанки в направлении Кривого Рога. В результате аварии пострадали двое военных. Об этом сообщило издание "Новости-N".

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Предварительно, водитель не справился с управлением вблизи Михайловка Казанковского района и авто выехало за пределы проезжей части.

После аварии двух военнослужащих забрала "скорая". Об их состоянии не сообщается. Издание пишет, что автомобиль приписан к одной из военных частей специального назначения, дислоцированных в Одессе.

В Одессе на объездной дороге произошло ДТП с участием военного грузовика. Он перевернулся на бок. Авария произошла на повороте к Латовке. Неизвестно о пострадавших и причины аварии.