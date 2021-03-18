Военный грузовик столкнулся с легковушкой, есть погибшие

В Хмельниц области произошла авария с участием военного грузовика. Фото: Нацполиция

В Хмельницкой области военный грузовик столкнулся с легковушкой, погибли 3 человека.

ДТП произошло около 17:00 на автодороге Стрый - Кировоград - Знаменка между селами Поляны и Копачовка, неподалеку Волочиска, на международной автодороге М-12. Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области в ​​Facebook.

Военный "КамАЗ" под управлением 39-летнего жителя Львова столкнулся с автомобилем Audi, автомобили загорелись. По предварительным данным, водитель и пассажир грузовика травм не получили, все погибшие находились в легковом авто.

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На месте аварии работают следователи ГБР, устанавливается количество и личности погибших из автомобиля Audi.

В Тернопольской области произошло ДТП с участием легковушки и микроавтобуса. В результате аварии погибли 2 человека.