Военные устроили стрельбу в вагоне поезда

В поезде Киев - Новоалексеевка 2 военнослужащих открыли стрельбу. Нарушителей сняли с поезда спецназовцы на станции Красноград. Фото: pixabay.com

В поезде №126 Киев-Новоалексеевка 2 военнослужащих открыли стрельбу.

Предварительно установлено, что стреляли из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

"Железнодорожники обезоружили двух пассажиров, которые устроили стрельбу в вагоне. Предварительно, они имели разрешение на ношение оружия. До прибытия правоохранителей железнодорожники принимали все возможные меры чтобы 11 пассажиров вагона не пострадали. Нарушителей сняли с поезда спецназовцы на станции Красноград", - сказано в сообщении.

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После проведения следственных действий поезд продолжил движение по маршруту. Задерживается в пути примерно на 6 ч.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

В поезде Одесса-Николаев сотрудник Департамента защиты экономики Нацполиции в Сумской области устроил стрельбу. Инцидент произошел перед самым прибытием поезда на вокзал - чиновник выяснял отношения с кем-то из пассажиров.