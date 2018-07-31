Военного нашли с перерезанным горлом

На территории воинской части в Лозовой на Харьковщине нашли тело контрактника. Фото - АиФ - Украина

30 июля на территории воинской части в Лозовой на Харьковщине нашли тело контрактника, проходившего службу в батальоне "Донбасс Украина". Мужчина исчез еще в четверг. За несколько дней тело обнаружили в колодце.

"Горло перерезано", - говорит бывший боец ​ батальона, передает "Обозреватель".

Погибшему было 23 года. Из одежды на мужчине были только военные штаны, пишет Depo.Харьков со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

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На теле якобы обнаружены 2 раны на шее, ушибы грудной клетки, признаки разложения мягких частей тела. Труп направлен в морг для установления причин смерти.

Вблизи Яворивского военного полигона на Львовщине нашли мертвым 38-летнего военнослужащего. Погибший проходил военную переподготовку.