Водителя застрелили при попытке угнать его авто

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Ночью 17 декабря на Черниговщине задержали 3 причастных к убийству 33-летнего жителя Нежинского района.

Его с простреленной грудью нашли вечером 15 декабря в автомобиле на трассе между селами. Выяснилось, подозреваемые хотели угнать авто и застрелили владельца, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

"Причастные к убийству жители Нежина в возрасте 22-32 года. Признались, что хотели завладеть автомобилем потерпевшего и угрожали оружием. Но потом выстрелили в водителя. Осознав, что убили человека, скрылись с места происшествия", - рассказали в полиции.

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Во время обысков в домах злоумышленников полицейские изъяли охотничье ружье, из которого стреляли в потерпевшего, и другие вещественные доказательства. Все направили на проведение экспертизы.

Подозреваемые - безработные, ранее не судимые. Один из злоумышленников скрывался от полиции на рыболовной базе. Мужчинам грозит до 15 лет тюрьмы. Продолжается досудебное расследование.

Правоохранители установили и задержали 2 из 3 преступников, совершивших разбойное нападение на дом молодых супругов в Шаргородскому районе Винницкой области. Нападавшие также убили хозяина дома. В 5 областях одновременно была введена полицейская операция "Сирена".