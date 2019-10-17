Водителя Mercedes расстреляли посреди улицы

17 октября на Набережной Заводской в Днепре обстреляли автомобиль Mercedes.
Водитель погиб на месте, сообщает dnepr.info.
Мужчина ехал набережной в сторону Кайдацкого моста. Раздался выстрел и машина остановилась.
На месте происшествия полиция и следователи выясняют детали. Туда прибыло с десяток родственников и друзей погибшего. Они в состоянии аффекта и ведет себя агрессивно.
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На причастность к убийству правоохранители проверяют четырех человек. Все они задержаны и доставлены в отделение полиции.
Журналисты выяснили имя расстрелянного - им оказался 27-летний бизнесмен Армен Багдасарян.
На улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева возле офиса расстреляли 33-летнего мужчину. С места происшествия киллеры скрылись на авто. Происшествие произошло вечером 13 октября, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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