Водителя городского головы нашли в петле

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Просмотров: 288
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Просмотров: 459
Какую пользу будет иметь Зеленский от аудита государственных дач
Какую пользу будет иметь Зеленский от аудита государственных дач
Просмотров: 486
Аэропорт "Киев" ярко отгулял 97-летие - атмосферные фото
Аэропорт "Киев" ярко отгулял 97-летие - атмосферные фото
Просмотров: 324
Умирать за Россию Луганск не собирался - Снегирев о настроениях на Донбассе
Умирать за Россию Луганск не собирался - Снегирев о настроениях на Донбассе
Просмотров: 927
Что известно о водителе, которая пьяной снесла на тротуаре школьника
Что известно о водителе, которая пьяной снесла на тротуаре школьника
Просмотров: 1350
Выпадение волос после Covid-19: врач рассказал, как устранить проблему
Выпадение волос после Covid-19: врач рассказал, как устранить проблему
Просмотров: 261
"Приложили пистолет к голове" - новые подробности о дне рождения со стрельбой
"Приложили пистолет к голове" - новые подробности о дне рождения со стрельбой
Просмотров: 414
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
Просмотров: 1360
Падение воздушного шара во время фестиваля: последние новости по делу
Падение воздушного шара во время фестиваля: последние новости по делу
Просмотров: 306
Фото
Все фото
6
6
3
6
6
В Киеве иностранцы устроили стрельбу и четыре аварии
В Киеве иностранцы устроили стрельбу и четыре аварии
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
Познакомились в соцсети: убийцу профессора взяли под стражу
Познакомились в соцсети: убийцу профессора взяли под стражу
Смертельное столкновение на трассе Одесса-Южный: подробности и фото аварии
Смертельное столкновение на трассе Одесса-Южный: подробности и фото аварии
По Херсонщине промчался торнадо: фото
По Херсонщине промчался торнадо: фото
Видео
Все видео
В столице ночью не разминулись несколько авто. Видео масштабной аварии
В столице ночью не разминулись несколько авто. Видео масштабной аварии
В автобусе пассажир подрался с кондуктором: конфликт попал на видео
В автобусе пассажир подрался с кондуктором: конфликт попал на видео
Ищут мужчину, который битой избил водителя на глазах у его жены
Ищут мужчину, который битой избил водителя на глазах у его жены
Пьяный водитель протаранил машину и сделал экстремальное сальто
Пьяный водитель протаранил машину и сделал экстремальное сальто
Столичную дорогу заливает канализационный "фонтан"
Столичную дорогу заливает канализационный "фонтан"
Интервью
1/5
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 171
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1674
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 306
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 387
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 450
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
26 мая 2021
Просмотров: 99
Помста
– Чим більше знаю людей, тим більше подобаються собаки, – цитує класика подруга, дивлячись, як якийсь чоловік на дитячому майданчику ...
среда, 26 мая 2021 10:03

Водителя городского головы нашли в петле

  Комментировать

В Рени Одесской области покончил с собой 58-летний Юрий Бевз. Работал водителем городского головы Игоря Плехова.

Мужчину нашли в петле в собственном доме. Информацию о его смерти подтвердил и сам Плехов, опубликовав в Facebook совместное фото.

Автор: facebook.com/Игорь Плехов
  В Рени Одесской области покончил с собой Юрий Бевз. Работал водителем городского головы Игоря Плехова. Последний опубликовал их совместное фото
В Рени Одесской области покончил с собой Юрий Бевз. Работал водителем городского головы Игоря Плехова. Последний опубликовал их совместное фото

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 20-летняя женщина повесилась после телефонного разговора с любимым

"Моя тень. Ты ушел, я просто плачу, и плачет моя душа, хотя все считают, что я сильный", - написал Плехов под фото.

Погибший якобы оставил предсмертную записку со словами: "Так будет лучше", пишет "Таймер". Кроме того, попросил его не осуждать.

В Измаиле Одесской области на елке перед зданием мэрии повесился 55-летний мужчина. Работал дворником предприятия "Жилсервис". По предварительным данным, самоубийство совершил на участке, который обслуживал.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Водителя городского головы нашли в петле». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
мая

Подготовили фундамент аннексии: депутаты разрешили русский язык

Начался бой за Донецкий аэропорт

Самое читаемое
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений Просмотров: 20450
Звезда &quot;Квартала&quot; посветила голым бюстом посреди поля
Звезда "Квартала" посветила голым бюстом посреди поля
6
 Просмотров: 8749
&quot;Убиваем двух зайцев&quot; - в партии Зеленского рассказали об остановке авиасообщения с Беларусью
"Убиваем двух зайцев" - в партии Зеленского рассказали об остановке авиасообщения с Беларусью Просмотров: 5715
&quot;Надо остановить все авиасообщения&quot; - посольство Беларуси забросали самолетиками
"Надо остановить все авиасообщения" - посольство Беларуси забросали самолетиками Просмотров: 3996
Какой фотографы видели послевоенную Европу
Какой фотографы видели послевоенную Европу
22
 Просмотров: 3519
Происшествия
Логопеда с мужем обвиняют в развращении детей: новые подробности
Логопеда с мужем обвиняют в развращении детей: новые подробности Просмотров: 36
Разыскивали не того: история водителя с битой получила неожиданный поворот
Разыскивали не того: история водителя с битой получила неожиданный поворот Просмотров: 81
В Киеве иностранцы устроили стрельбу и четыре аварии
В Киеве иностранцы устроили стрельбу и четыре аварии
6
 Просмотров: 423
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
 Просмотров: 288
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
6
 Просмотров: 1377
Больше всего комментируют
3
Принудительную посадку лайнера Ryanair сравнили с вагнергейтом
2
Соратник Тимошенко нардеп Яценко не захотел вставать во время гимна
1
Победитель Евровидения сдал тест на наркотики. Каковы результаты
1
Политолог объяснил, почему "слуги народа" тянули с исключением Шевченко
1
"Потихоньку будем становиться богаче" - рассказали о перспективах земельной реформы
Голосов: 1958
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть