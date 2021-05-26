Водителя городского головы нашли в петле

В Рени Одесской области покончил с собой 58-летний Юрий Бевз. Работал водителем городского головы Игоря Плехова.

Мужчину нашли в петле в собственном доме. Информацию о его смерти подтвердил и сам Плехов, опубликовав в Facebook совместное фото.

Автор: facebook.com/Игорь Плехов В Рени Одесской области покончил с собой Юрий Бевз. Работал водителем городского головы Игоря Плехова. Последний опубликовал их совместное фото

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"Моя тень. Ты ушел, я просто плачу, и плачет моя душа, хотя все считают, что я сильный", - написал Плехов под фото.

Погибший якобы оставил предсмертную записку со словами: "Так будет лучше", пишет "Таймер". Кроме того, попросил его не осуждать.

В Измаиле Одесской области на елке перед зданием мэрии повесился 55-летний мужчина. Работал дворником предприятия "Жилсервис". По предварительным данным, самоубийство совершил на участке, который обслуживал.