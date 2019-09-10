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вторник, 10 сентября 2019 22:51

Водителя доставали спецоборудованием: произошла ужасная смертельная авария

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Водителя доставали спецоборудованием: произошла ужасная смертельная авария
Под Тернополем столкнулись два грузовика. Фото: Нацполиция

Под Тернополем столкнулись грузовики МАЗ и Renault.

Авария произошла во вторник, 10 сентября, один из водителей погиб. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"По предварительным данным, водитель МАЗ не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим транспортным средством. В результате ДТП, травмы не совместимые с жизнью получил водитель грузовика МАЗ. Спасатели с помощью спецоборудования распилили кабину авто, чтобы извлечь водителя, однако в медучреждение пострадавший так и не доехал ", - говорится в сообщении.

Водитель МАЗа умер в карете "скорой помощи".

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Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

Возле города Марьинка Донецкой области произошло ДТП, из-за которого загорелся легковой автомобиль. В машине находились два человека, они погибли.

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