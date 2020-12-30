Водитель врезался в террасу McDonald's: есть пострадавшие

В Одессе на проспекте Шевченко автомобиль Nissan Almera врезался в открытую площадку McDonalds.

В результате инцидента пострадала посетительница заведения. Ее без сознания увезла карета "скорой". Об этом сообщает Думская.

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Отмечается, что водитель Nissan также пострадал. Его госпитализировали.

Правоохранители выясняют причины ДТП.

На Сумщине в ДТП пострадали двое полицейских. Авария произошла 30 декабря в 5:40 на автотрассе Сумы-Киев-Юнаковка, вблизи села Сула Сумского района.