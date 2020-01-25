Водитель влетел в пешеходов на "зебре"

Автор: dp.npu.gov.ua В Днепре водитель ЗАЗ Lanos сбил насмерть двух мужчин, которые переходили дорогу по пешеходному переходу

В Днепре 27-летний водитель ЗАЗ Lanos сбил двух мужчин, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на ул. Набережная Заводская. Оба пострадавших погибли на месте.

Авария произошла 24 января около 23.12, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Водитель легковушки ехал по улице Набережная Заводская со стороны жилого массива Красный Камень в направлении центра города. На пешеходном переходе сбил двух мужчин. В результате ДТП оба пешехода погибли на месте происшествия", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство и устанавливают все обстоятельства ДТП. Водителю грозит до 10 лет тюрьмы.

В Днепре на улице Ударников микроавтобус на высокой скорости сбил людей на остановке общественного транспорта. Авария произошла в тот момент, когда люди хотели садиться в трамвай. В результате ДТП пострадали четыре человека, среди них 12-летний мальчик.