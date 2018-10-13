Водитель въехал в грузовик: 2 погибших

На рассвете 13 октября произошла смертельная авария на автодороге Львов-Луцк.
22-летний водитель автомобиля "Ауди", житель с. Стоянов Радеховского района, когда выезжал на дорогу въехал в грузовик "МАН". Фура стояла припаркованная на обочине дороги.
"В результате ДТП 2 человека погибли на месте происшествия. Это водитель автомобиля "Ауди" и его пассажир 2000 года рождения ", - говорится в сообщении департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Судья Соломенского районного суда города Киева Виктор Фомин сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП.
Утром 10 октября на улице Павловской автомобиль Toyota, которым управлял Виктор Фомин, совершил наезд на пешехода. В результате полученных телесных повреждений велосипедист был доставлен в больницу.
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