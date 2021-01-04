Водитель удирал с трупом сбитого мужчины: свидетель рассказал шокирующие подробности

В Одесской области 30-летний водитель сбил насмерть 33-летнего велосипедиста и удирал с его трупом в багажнике. Фото: od.npu.gov.ua

За рулем Mercedes, который сбил велосипедиста на ул. Центральной в Великой Михайловке Раздельнянского района Одесской области, был 30-летний Иван Шавша. Тело положил в багажник и удирал с места аварии. Через километр врезался в опору моста.

После второй аварии водитель упал у пассажирской двери и притворился, что без сознания, об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказал свидетель Игорь Воробель.

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"Ехал около 21.30. Навстречу - машина без фар. Обратил внимание, что чуть дальше на дороге разбитый велосипед, кровь повсюду и разбросаны памперсы. Через несколько минут услышал глухой удар. Сразу развернулся и поехал туда. С разбитой машины бежали двое. Один в коричневой куртке успел вскочить под мост, не разглядел лица. За другим в красной куртке я бросился с фонариком. Он понял, что бежать некуда. Вернулся, открыл дверь пассажира и упал под машиной. Тело сбитого велосипедиста они успели отнести метров на 8. Мужчина был весь в крови, череп раскололся надвое. Разумеется, сам водитель не смог бы спрятать быстро тело в багажник, а потом вытащить. А все подают так, что Иван был один. В багажнике у него был автомат. Все, что тогда происходило, я снял на видео", - рассказал мужчина.

Ивана Шувшу задержали. Был ли пьян в тот вечер и имел ли сообщника - в полиции не говорят. Относительно автомата - он для отстрела резиновых пуль, по словам следователя Юрия Бондаренко.

Завтра, 5 января, подозреваемому будут выбирать меру пресечения. Прокуратура просит содержания под стражей.

Авария произошла вечером 2 января. 33-летний мужчина на велосипеде ездил за подгузниками для 10-месячного сына. Возвращался домой, когда его сбило попутное авто. За рулем автомобиля был 30-летний сын бывшего сотрудника полиции. Он пытался убежать и спрятать тело. В момент, когда ложил тело в багажник своего автомобиля, его увидела женщина, живущая рядом, начала кричать. Водитель сел в авто и начал удирать.